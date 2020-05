Samsung regala un Galaxy S10 ed una soundbar sull'acquisto di un TV QLED

A fianco della promozione che consente di ottenere 700 Euro di rimborso sull'acquisto di un TV Samsung, la società asiatica ha lanciato una nuova iniziativa per coloro che acquisteranno un nuovo TV QLED del 2020 fino al 28 Giugno.

Il produttore coreano infatti a coloro che soddisfano i requisiti permetterà di ricevere gratuitamente a casa un Samsung Galaxy S10 o una soundbar HW-Q60T. Il funzionamento è molto semplice: è necessario acquistare un televisore tra quelli presenti nella lista in calce, o sul sito ufficiale di Samsung o in una delle catene aderenti, ed effettuare la registrazione sulla pagina dedicata entro il 13 Luglio 2020, inserendo tutti i dati richiesti.

Il premio verrà consegnato gratuitamente entro 180 giorni dalla data di spedizione dell'email di validazione, presso l'indirizzo indicato sul form di registrazione.

Nel caso in cui i dati non dovessero essere giusti, Samsung provvederà ad inviare una seconda mail a cui si dovrà rispondere entro i tempi stabiliti, altrimenti non sarà possibile usufruire dell'offerta.

I modelli di TV che danno accesso alla promozione sono i seguenti:

QE65Q80TATXZT

QE65Q70TATXZT

QE65Q95TATXZT

QE65Q90TATXZT

QE55Q95TATXZT

QE55Q90TATXZT

QE75Q60TAUXZT

QE75Q70TATXZT

QE75Q90TATXZT

QE85Q70TATXZT

Oltre al Samsung Shop, hanno aderito alla promozione Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice, Bytecno, OnlineStore, Ollo, Amazon e Yeppon.

Per tutti i dettagli ed il regolamento completo vi rimandiamo al file PDF ufficiale contenente tutte le clausole e le condizioni.