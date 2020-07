Samsung regala un Galaxy S20 sull'acquisto di un TV QLED 8K: i dettagli

Nuova promozione lanciata da Samsung oggi, 15 Luglio 2020. Il colosso coreano infatti fino al 9 Agosto 2020 regalerà uno smartphone Galaxy S20 sull'acquisto di un TV QLED 8K tra quelli che rientrano nella lista. Il funzionamento del contest è praticamente identico a quelli di cui abbiamo parlato in passato qui.

I TV promozionati che danno diritto al regalo sono i seguenti:

QE65Q800TATXZT

QE75Q800TATXZT

QE82Q800TATXZT

QE65Q900TSTZXT

QE75Q900TSTZXT

QE65Q950TSTXZT

QE75Q950TSTXZT

L'acquisto deve essere effettuato presso uno dei punti vendita che espone il materiale promozionale. Rientrano, a tal proposito, lo shop di Samsung (inclusi i programmi Samsung Partners Rewards e Samsung Student), Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice (ad esclusione del marketplie), Bytecno, OnlineStore, ollo, Amazon (no marketplace) e Yeppon.

Per richiedere il premio è necessario registrare il TV sul portale Samsung Members entro il 24 Agosto 2020, inserendo tutti i dati richiesti, tra cui la prova d'acquisto e lo scontrino o ricevuta fiscale.

Samsung provvederà ad effettuare le verifiche del caso e, qualora i requisiti dovessero essere soddisfatti, procederà con l'invio del premio a casa.

Come sempre, per tutti i dettagli della promozione vi rimandiamo al regolamento completo comprensivo di tutte le clausole e le informazioni necessarie per accedere alla promozione.

Si tratta senza dubbio di un'altra ottima offerta di Samsung, che mira ad incentivare l'acquisto dei nuovi TV 8K regalando il top di gamma 2020.