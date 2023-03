Samsung regala un Galaxy S22 o S22 Ultra acquistando un TV: i dettagli dell'offerta

Samsung lancia oggi una nuova promozione che fino al 9 Aprile 2023 permette di ottenere un Galaxy S22 o Galaxy S22 Ultra acquistando un TV della gamma 2023.

Come si legge nella pagina dedicata sul sito Samsung, ciò che bisogna fare è acquistare un TV 2023 in promozione da oggi 13 Marzo al 9 Aprile 2023 incluso. A questo punto è necessario effettuare la registrazione su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna, presentando tutte la documentazione richiesta: Samsung provvederà a validarla ed in caso positivo invierà un S22 o S22 Ultra a seconda di ciò che si è acquistato.

Coloro che acquisteranno i modelli QE43QN90CATXZT, QE50QN90CATXZT, QE55QN700CTXZT, QE55QN85CATXZT, QE55QN90CATXZT, QE55QN95CATXZT, QE55S90CATXZT avranno diritto al Samsung Galaxy S22 (SM-S901BZKDEUE) del valore di 879 Euro.

Chi invece porterà a casa i TV con codice modello QE65QN800CTXZT, QE65QN85CATXZT, QE65QN900CTXZT, QE65QN90CATXZT, QE65QN95CATXZT, QE65S90CATXZT, QE75QN800CTXZT, QE75QN85CATXZT, QE75QN900CTXZT, QE75QN90CATXZT, QE75QN95CATXZT, QE77S90CATXZT, QE85QN800CTXZT, QE85QN900CTXZT, QE85QN90CATXZT invece riceveranno il Galaxy S22 Ultra (SM-S908BZKGEUE) del valore di 1279 Euro.

Tutte le informazioni sono disponibili direttamente nella pagina dedicata sul sito Samsung. A questo indirizzo invece è possibile consultare il file PDF contenente il regolamento completo della promozione e tutti i dettagli sulla spedizione e documentazione da presentare per ricevere il premio.