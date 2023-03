Samsung vi regala un Galaxy S22 col TV Neo QLED 2023 su Amazon

Non sono disponibili solamente sconti Amazon su televisori LG. Infatti, il popolare portale e-commerce consente di accedere anche a un ampio numero di ulteriori iniziative promozionali. Tra queste, rientra anche quella che permette di portarsi a casa un Samsung Galaxy S22 senza costi aggiuntivi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, dovete sapere che alla base del tutto c'è un'iniziativa della stessa Samsung, che permette fino al 9 aprile 2023 di portarsi a casa un dispositivo di questo tipo senza sborsare nulla in più, a fronte dell'acquisto di un televisore come il modello 2023 Samsung Neo QLED QE43QN90CATXZT.

Quest'ultimo è infatti ora disponibile in preordine (la data di uscita indicata è quella del 3 maggio 2023) a 1.399 euro su Amazon. A questo prezzo, oltre al televisore con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K, risulta dunque possibile ottenere in combinazione lo smartphone Samsung Galaxy S22. L'idoneità del tutto si può infatti verificare mediante un'apposita pagina Amazon dopo aver aggiunto in carrello il televisore.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca sia di uno smartphone che di un televisore. In ogni caso, consigliamo, come sempre, di informarsi per bene sui dettagli dell'iniziativa, se siete interessati. Potete fare questo, ad esempio, anche mediante il portale ufficiale di Samsung.