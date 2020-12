Samsung regala una gift card da 700 Euro sull'acquisto di un TV QLED

Nuova promozione lanciata in giornata odierna da Samsung, attraverso la pagina dedicata alle offerte. Il colosso coreano, in vista del Natale, regala una gift card del valore massimo di 700 Euro sull'acquisto di un TV QLED tra quelli in promozione.

Per coloro che acquisteranno i modelli QE55Q700TATXZT, QE65Q90TATXZT, QE65Q95TATXZT e QE75Q70TATXZT la gift card sarà pari a 250 Euro. Se si sceglie un TV tra QE75Q80TATXZT, QE65Q800TATXZT, QE75Q90TATXZT, QE85Q70TATXZT e QE43LS05TAU invece la gift card sarà di 350 Euro.

Infine, per l'acquisto dei TV QLED QE65Q900TSTXZT, QE65Q950TSTXZT, QE75Q800TATXZT, QE75Q900TSTXZT, QE75Q950TSTXZT, QE82Q800TATXZT e QE85Q950TSTXZT l'importo della gift card sarà quello massimo, ovvero di 700 Euro.

Il coupon ricevuto potrà essere convertito in buono sconto per tutti i negozi e marchi presenti sulla pagina My Gift Card Square, ovvero Carrefour, DAZN, Decathlon, Deliveroo, Ikea, La Feltrinelli, Nespresso, Netflix, Toys e Zalando.

Rientrano gli acquisti effettuati sullo store Samsung, ma anche da Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, Eprice (ad eccezione del Marketplace), Bytecno, Onlinestore, Ollo, Amazon (anche qui è escluso il Marketplace), Yeppon, Video Gallery Milano, PasottiStore, Socool Milano e MustMusic.

Ad acquisto completato, basta collegarsi alla pagina dedicata sul sito Samsung e cliccare su "richiedi il premio", inserendo le apposite prove d'acquisto. Sono validi tutti gli acquisti effettuati entro il 10 Gennaio 2021, mentre la registrazione dovrà essere completata entro il 25 Gennaio. Samsung provvederà ad inviare la gift card entro 45 giorni dalla mail di convalida.