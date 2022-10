Samsung regala il proiettore The Freestyle acquistando un TV Neo QLED

Nuova promozione lanciata da Samsung, che fino al 30 Ottobre 2022 permette di ottenere il proiettore portatile The Freestyle in regalo acquistando un TV Neo QLED promozionato. Vediamo quali sono i dettagli dello sconto.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata sul sito di Samsung, è necessario acquistare un TV Neo QLED tra quelli promozionati dal 14 al 30 Ottobre 2022 inclusi e quindi effettuare la registrazione su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del prodotto.

Samsung provvederà a inviare il proiettore portatile The Freestyle entro 180 giorni dalla ricezione della mail di validazione.

Danno diritto all'omaggio i seguenti modelli:

QE85QN900BTXZT

QE85QN800BTXZT

QE75QN900BTXZT

QE75QN800BTXZT

QE65QN900BTXZT

QE85QN90BATXZT

Sono validi gli acquisti effettuati sullo shop di Samsung, ma anche su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, Bytecno, OnlineStore, Ollo, Amazon (ad esclusione del marketplace), Yeppon, VideoGalleryMilano, PasottiStore, Socool, Mustmusic, Freeshop, e-Stayan, Supermedia, DilellaShop, Overly, GoPrice, Smeonline e Garman.

Come avvenuto anche in altre circostanze, è necessario presentare una prova d'acquisto a Samsung per poter validare la partecipazione alla promozione. Ovviamente, il consiglio è sempre di leggere tutto il regolamento, che è disponibile direttamente in formato PDF nella pagina della promozione, per tutti i dettagli del caso e per visualizzare le eventuali restrizioni per la partecipazione.