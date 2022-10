Samsung regala sei mesi di DAZN con l'acquisto di un Galaxy: i dettagli

Samsung e DAZN hanno annunciato di aver rinnovato l'iniziativa promozionale, già lanciata ad agosto, che permette di ottenere sei mesi di DAZN sull'acquisto di un dispositivo della gamma Galaxy.

Nella fattispecie, coloro che acquisteranno uno smartphone tra Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy S22 Series (S22 Ultra, S22+ e S22) o un tablet tra Galaxy Tab S8, S8 Plus ed S8 Ultra fino al 31 Ottobre 2022, e che lo registreranno sul sito Samsung Members entro e non oltre il 25 Novembre 2022, avranno diritto a ricevere un coupon che permette di accedere per sei mesi in maniera del tutto gratuita alla piattaforma che trasmette anche la Serie A.

Il codice dovrà essere riscattato sull'apposita pagina di DAZN, ma attenzione: l'attivazione può avvenire esclusivamente sui nuovi account DAZN o su un profilo DAZN in cui non è presente alcun abbonamento attivo.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente al regolamento completo sul sito Samsung. Chiaramente, l'abbonamento compreso nell'offerta è il DAZN Standard: qui spieghiamo la differenza tra DAZN Standard e DAZN Plus, dal momento che si tratta di una delle principali novità introdotte quest'anno dal servizio OTT che dà accesso a tutte le 380 partite del campionato di Serie A, oltre che di altri sport.