Samsung regala una soundbar della Serie S sull'acquisto di alcuni TV: i dettagli

Mentre continua il cashback di Samsung, che permette di ricevere un rimborso fino a 500 Euro sull'acquisto di uno dei dispositivi della gamma Galaxy, il colosso coreano lancia oggi una nuova interessante promozione.

Acquistando un Lifestyle TV The Frame o The Serif da oggi, 15 Febbraio 2021, al 28 Febbraio 2021, sarà possibile ricevere in regalo la soundbar Serie S HW-S41T. Come sempre, a seguito dell'acquisto è necessario presentare la prova ed effettuare la registrazione su Samsung Members entro il 15 Marzo 2021, inviando tutta la documentazione del caso.

Samsung si impegna a spedire la soundbar entro 180 giorni dalla ricezione dell'email di validazione. Di seguito la lista dei modelli di TV che permettono di ricevere il regalo:

QE32LS03TBKXZT

QE43LS03TAUXZT

QE50LS03TAUXZT

QE55LS03TAUXZT

QE65LS03TAUXZT

QE55LS01TAUXZT

QE49LS01TAUXZT

QE43LS01TBUXZT

QE43LS01TAUXZT

Sono compatibili anche gli acquisti effettuati su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice (ad esclusione del marketplace), Bytecno, OnlineStore, Ollo, Amazon (ma non il marketplace), Yeppon e Overly.

Tra le prove di acquisto da inviare a Samsung figurano, ovviamente, lo scontrino o ricevuta fiscale ed una fotografia del numero seriale del televisore scelto. Il colosso coreano si riserva anche il diritto di chiedere informazioni addizionali per verificare l'acquisto.

Per ricevere il regalo consigliamo di seguire il timing previsto dalla promozione. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.