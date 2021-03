Samsung regala una soundbar sull'acquisto di alcuni TV: i dettagli dell'offerta

In questo lunedì di Marzo, Samsung lancia un'interessante promozione che consente di ottenere una soundbar in regalo sull'acquisto di alcuni modelli di TV. L'offerta sarà attiva fino al prossimo Aprile, ma vediamo di cosa si tratta.

Come leggiamo nella pagina dedicata, acquistando un Lifestyle TV tra il The Frame o il The Serif tra il 29 Marzo ed il 18 Aprile 2021 (inclusi), si potrà ricevere in regalo la soundbar HW-S41T.

Il modus operandi è il classico: è necessario registrare il televisore sul portale Samsung Members entro il 3 Maggio 2021, inserendo ed inviando alla società coreana tutta la documentazione richiesta, tra cui la fattura o scontrino fiscale, il numero seriale ed una foto. Il sistema provvederà ad effettuare le verifiche del caso ed in caso di esito positivo invierà entro 180 giorni dalla data di validazione dell'email la soundbar HW-S51T direttamente a casa.

Tutti i dettagli sono disponibili nel regolamento dedicato. Sono validi gli acquisti effettuati attraverso i canali ufficiali Samsung, ma anche quelli completati presso le varie catene di distribuzione d'elettronica ed informatica che espongono il materiale promozionale.

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione per coloro che intendono completare il proprio sistema di intrattenimento domestico con una soundbar a marchio Samsung.