Samsung regala un TV da 32 pollici fino al 3 Aprile 2022: i dettagli della promozione

A poche ore dall’attivazione della codifica MPEG-4 sul territorio italiano, Samsung vuole guidare gli utenti con l’aggiornamento dei propri TV attraverso una promozione che consente di ottenere, in regalo, un tv thE frame da 32 pollici dietro l’acquisto di un altro televisore.

Come leggiamo nella pagina ufficiale dell’offerta Samsung, da oggi 9 Marzo 2022 al 3 Aprile 2022, acquistando un TV Neo QLED tra quelli promozionali si riceverà in regalo un TV da 32 pollici The Frame.

Danno diritto a partecipare alla promozione i seguenti TV Neo QLED:

QE65QN800ATXZT

QE55QN700ATXZT

QE75QN85AATXZT

QE65QN95AATXZT

QE65QN90AATXZT

QE65QN85AATXZT

QE55QN95AATXZT

QE55QN90AATXZT

QE55QN85AATXZT

QE50QN90AATXZT

Dopo aver effettuato l’acquisto, è necessario registrare il televisore sul sito Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna, fornendo tutta la documentazione richiesta dal colosso coreano che, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione, provvederà ad inviare direttamente a casa - all'indirizzo specificato - il TV The Frame da 32 pollici.

Per tutti i dettagli della promozione vi rimandiamo al regolamento completo dell’offerta, che contiene anche i punti vendita che partecipano. Sono compatibili gli acquisti effettuati sullo store ufficiale di Samsung, ma anche quelli di Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice, Bytecno, Onlinestore, Ollo, Amazon, Yeppon, VideoGalleryMilano, PasottiStore, SoCool Milano, Mustmusic, Freeshp, E-Stayon, Supermedia, Dilella Shop, Overly e Soundmachine.