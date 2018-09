Samsung regala una microSD da 512 gigabyte sull'acquisto del Galaxy Note 9

Nuova promozione lanciata da Samsung in vista del lancio del Galaxy Note 9, il phablet top di gamma presentato lo scorso mese. Fino al prossimo 4 Ottobre infatti sarà possibile ottenere in omaggio una memory card da 512 gigabyte sull'acquisto del tablet.

Samsung vuole sponsorizzare attraverso questo concorso la possibilità di espandere la memoria complessiva del dispositivo fino ad 1 terabyte, ma vediamo come funziona.

Per partecipare basta semplicemente acquistare il dispositivo fino al 4 Ottobre presso uno dei punti vendita che espone il materiale pubblicitario o presso gli e-store che vi indichiamo in calce. Una volta portato a casa il Galaxy Note 9 (sia da 128 che 512 gigabyte), bisogna effettuare la registrazione sul sito SamsungMembers.it entro il 14 Ottobre per ricevere la microSD della stessa capacità del dispositivo direttamente a casa.

Coloro che acquisteranno un Galaxy Note 9 da 512 gigabyte quindi avranno diritto ad una microSD da 512 gigabyte del valore di 259 Euro, mentre gli utenti che sceglieranno la variante da 128 gigabyte riceveranno la scheda da 128 gigabyte (del valore commerciale di 69 Euro).

Di seguito gli e-store che partecipano alla promozione, come indicati nel regolamento:

Samsung Italia on line store

Mediaworld.it

Unieuro on line

Euronics online

Trony.it

Monclick

Amazon Retail (no marketplace)

E Price (no marketplace)

Cooponline

Tim online

Vodafone online

Wind online

3 online

Expert online

Comet online

bytecno.it.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo sl sito web della promozione, raggiungibile attraverso questo indirizzo.