Samsung regalerà NFT con preordine Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, a cosa servirà?

Nella stessa giornata in cui trapelano le specifiche tecniche della fotocamera di Galaxy Z Fold4, arrivano altre notizie ufficiali relativamente ai pre-ordini di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4: tra i bonus garantiti a chi procederà con il preorder ci sarà un NFT chiamato New Galaxy NFT. Ma servirà a qualcosa?

Questo bonus per il pre-ordine dei dispositivi mobili Samsung in realtà non è nuovo: il New Galaxy NFT è stato offerto in Corea del Sud anche per le serie top di gamma Galaxy S22 e Galaxy Tab S8. La conferma del ritorno per le prenotazioni di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 entro la fine del mese di agosto 2022, però, arriva con nuovi vantaggi per coloro che possiedono il token o ne entreranno in possesso.

Allo stato attuale, come riportato da SamMobile, il New Galaxy NFT non ha ancora usi pratici. Tuttavia, la società ha annunciato che in futuro offriranno vantaggi reali ai suoi possessori come sconti dedicati presso Samsung Digital Plaza e altri negozi sudcoreani.

Ovviamente questo non sarà l’unico bonus per il preordine che Samsung offrirà a tutti coloro che acquisteranno i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, ma è certo che si tratterà di una esclusiva per il mercato domestico. Non aspettatevi, quindi, l’arrivo di NFT Samsung anche in Italia.

Nella giornata di ieri, invece, si è diffuso un nuovo leak per cui Samsung potrebbe lanciare un tablet pieghevole a inizio 2023.