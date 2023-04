Samsung, regali di primavera: acquista un OLED e ricevi un pieghevole

Se desiderate uno smartphone pieghevole e una nuova Smart TV OLED per il salotto, potrebbe essere il momento giusto con la promozione primaverile "Vili l'Esperienza Wow Samsung OLED", attiva dal 17 aprile al 14 maggio 2023. Ma di cosa si tratta?

Si tratta di una campagna promozionale che vede come oggetto proprio la gamma OLED di Samsung e che consente, a chi desidera acquistarne uno, di ricevere in regalo uno smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 tramite il portale Samsung Members.

I modelli interessati sono i QD-OLED della gamma 2023 in tutti i tagli disponibili, vale a dire:

QE55S95CATXZT da 55 pollici - 2.599 euro

da 55 pollici - 2.599 euro QE65S95CATXZT da 65 pollici - 3.499 euro

QE77S95CATXZT da 77 pollici - 4.999 euro

Ricordiamo che si tratta di pannelli a matrice organica di nuova generazione, dotati anche di uno strato Quantum Dot per ottenere non solo i neri profondi caratteristici degli OLED, ma anche bianchi luminosi e colori fedeli. Il Galaxy Z Flip4, invece, non ha bisogno di presentazioni: il "piccolo" pieghevole di Samsung è l'ultima evoluzione della specie, con il suo particolare formato a conchiglia che lo rende davvero tascabile senza rinunciare a un'ampia diagonale una volta aperto. Per saperne di più, potete fare riferimento alla nostra recensione di Galaxy Z Flip4.