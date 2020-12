Samsung, regalo di fine anno: One UI 3.0 con Android 11 è arrivata su questi modelli

In questi ultimi giorni del 2020, stiamo assistendo all'arrivo di diversi aggiornamenti per il mondo smartphone. Dopo gli update rilasciati da Huawei, questa volta è il turno di Samsung. Più precisamente, sono coinvolti due dispositivi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e GSMArena (la fonte originale è SamMobile), i possessori europei di Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, smartphone usciti nel 2019, hanno segnalato l'avvio del rollout dell'aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11. Le prime segnalazioni arrivano dalla Germania, ma l'update non dovrebbe tardare ad arrivare anche in altri mercati (si vocifera già dell'arrivo in queste ore anche in Svizzera e Spagna).

In ogni caso, l'azienda sudcoreana ha anche aggiornato le patch di sicurezza a dicembre 2020 mediante il firmware N975FXXU6ETLL. Ricordiamo che i test per portare questa versione del software su Samsung Galaxy Note 10 e sulla sua versione Plus erano iniziati due mesi fa e non erano in molti coloro che pensavano che la società riuscisse a lanciare l'update già entro la fine del 2020. Il rollout è infatti partito con un mese in anticipo rispetto alla roadmap diffusa in precedenza.

Insomma, Samsung ha fatto un regalo di fine anno ad alcuni utenti. D'altronde, quest'anno tra ottimizzazioni delle performance lato gaming, sorprese relative ai dispositivi più datati e l'annuncio del supporto fino a tre anni per alcuni dispositivi, l'azienda sudcoreana ha messo un certo focus sugli aggiornamenti.