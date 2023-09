Samsung regina dei 4 nanometri: produzione in pari, punta a superare TSMC

Mentre Qualcomm inizia a guardare con interesse anche a Samsung per la produzione degli Snapdragon del futuro, il colosso sudcoreano continua a fare importanti passi in avanti sull'ottimizzazione della sua capacità produttiva sul nodo a 4 nanometri.

Dopo aver pareggiato i conti con TSMC in termini di gittata, infatti, l'obiettivo di Samsung sarebbe quello iniziare la produzione di massa negli Stati Uniti entro la fine del 2024, in modo da battere sul tempo TSMC e la sua Fab 21 in Arizona.

Molto interessante anche il processo di perfezionamento, scaturito probabilmente dal minor quantitativo di ordini ricevuti nel corso di questa generazione, che ha portato Samsung a ridurre il tasso di errore, che dovrebbe scendere sotto il 25% entro fine anno e sotto il 40% per i 3 nanometri.

Mentre si attendono novità da parte di Qualcomm circa il futuro dei suoi chip, Google ha già tracciato la strada maestra per il futuro. Con gli enormi passi in avanti fatti da Samsung, affidarle la produzione dei suoi Tensor G3 per la gamma Pixel 8 non sembra affatto un salto nel buio. Diverso il discorso sui 3 nanometri, invece, dove Mountain View sembra avere occhi solo per TSMC.

Sarà interessante, in questo contesto, anche osservare le mosse di Lisa Su e soci, dal momento che anche AMD vorrebbe guardare oltre TSMC, aumentando il numero di partner per la produzione dei suoi chip.