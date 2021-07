Samsung registra ottimi profitti: ora vuole rendere mainstream gli smartphone pieghevoli

Il colosso sudcoreano Samsung Electronics a breve terrà il nuovo evento Unpacked in cui presenterà i foldable d’ultima generazione Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, ma intanto ha pubblicato i suoi guadagni del secondo trimestre 2021, dichiarando al contempo quali saranno i suoi obiettivi principali per i prossimi anni.

Come ripreso da The Verge, la società ha rivelato di avere registrato il 20% in più di entrate per una crescita Year-on-Year dell’utile pari al 54%, tutto ciò nonostante la divisione mobile abbia subito particolarmente il colpo dato dalla carenza globale di componenti sul mercato. Scendendo nel dettaglio, si parla di un utile operativo di 10,97 miliardi di Dollari ed entrate per 55,56 miliardi di Dollari.

Le interruzioni della produzione negli impianti Samsung sarebbero avvenute in particolare in Vietnam, dove l’epidemia di COVID non solo ha causato la mancanza di componenti ma anche la chiusura stessa delle fabbriche a causa dei contagi. Di conseguenza, le entrate risultano diminuite rispetto al primo trimestre del 2021; ciononostante, l’aumento rispetto al 2020 è notevole. A contribuire molto al successo di Samsung è il business dei semiconduttori, il quale rappresenta un terzo delle entrate dell’azienda e oltre la metà dei suoi profitti per il trimestre.

Per il futuro del brand, i piani alti di Samsung stanno pensando di “consolidare la leadership nel segmento premium [nel settore smartphone] rendendo mainstream la categoria dei foldable”; in altre parole, la società sudcoreana intende puntare forte sui suoi nuovi smartphone pieghevoli delle linee Galaxy Z Fold e Z Flip, integrandoli di feature inedite e, possibilmente, calando i loro prezzi per renderli sempre più accessibili al pubblico. Finora sono stati un prodotto di lusso e probabilmente lo saranno anche per questa generazione, salvo piacevoli sorprese; per diventare ancor più accessibili dovrebbero calare di prezzo ma ciò, per ora, risulta ancora difficile. Staremo a vedere cosa Samsung avrà in serbo per noi l’11 agosto 2021.

Nel mentre, l’azienda ha rilasciato il nuovo video teaser di Galaxy Z Fold 3.