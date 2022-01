Samsung reinventa le carte di credito: più sicure e con sensore per le impronte digitali

Samsung ha presentato oggi l'S3B512C, il primo chip per carte di credito che include delle funzionalità di sicurezza avanzate. La nuova soluzione ha ottenuto le certificazioni dedicate ed è in linea con le più recenti specifiche BEPS di Mastercard per le carte di pagamento biometriche.

A livello tecnico, l'S3B512C combina un sensore delle impronte digitali con un Secure Element e Secure Processor che come spiegato da Kenny Han "aggiungono un ulteriore livello di autenticazione e sicurezza nelle carte di pagamento. L'S3B512C è progettato principalmente per carte di pagamento, ma può essere utilizzato anche in carte che richiedono autenticazioni altamente sicure come l'identificazione di studenti o dipendenti o l'accesso agli edifici".

Come spiegato da Samsung nel comunicato stampa ufficiale, il nuovo Security IC rappresenta la prima soluzione di chip di sicurezza all-in-one del settore, che è in grado di leggere le informazioni biometriche attraverso un sensore per le impronte digitali, ma può anche archiviare ed autenticare i dati crittografati con un Secure Element a prova di manomissione, mentre l'analisi ed elaborazione dei dati avviene con il Secure Processor. Samsung osserva che queste tre funzioni integrate in un unico chip consentono al chip di aiutare i produttori di carte a ridurre il numero di chip richiesti: in questo modo ci si ritrova di fronte anche ad un'ottimizzazione dei processi di progettazione delle carte.

Per gli utenti, le carte di pagamento biometriche garantiranno interazioni più rapide e sicure durantegli acquisti, in quanto non sarà necessario inserire un PIN su una tastiera. Le carte basate sull'S3B512C possono anche prevenire le transazioni fraudolente effettuate con carte smarrite o rubate, dal momento che non passano la verifica visto che l'impronta digitale è univoca.