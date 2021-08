Samsung renderà disponibile la beta di One UI 4 a breve? Gli ultimi indizi

Non è solo OPPO a rivelare dettagli riguardo Android 12 con interfaccia personalizzata Color OS 12, anche il colosso sudcoreano Samsung sembra prossimo a lanciare la prima beta per One UI 4 basata sull’ultima versione del sistema operativo del robottino verde. Ecco quando potrebbe arrivare sui suoi smartphone secondo gli ultimi rumor.

Stando a quanto affermato da un utente sul forum TizenHelp dedicato alla community Samsung, che dice di avere accesso a informazioni riservate a sviluppatori a causa del suo lavoro, la prima beta di One UI 4 verrà rilasciata a metà settembre per i test su larga scala, con distribuzione iniziale limitata agli smartphone top di gamma Galaxy S21 e poi espansione al resto dei modelli principali del brand.

Sempre secondo quanto riferito, Samsung starebbe già sviluppando la versione del firmware con il numero di build G991NKSU3ZUHE in Corea del Sud e il suo rilascio sarebbe davvero imminente, anche se confinato al mercato domestico per una primissima fase di prova. Non mancano però anche altre prove a sostenere la medesima tesi, dato che alcuni test Geekbench mostrano Samsung Galaxy S21 Ultra con sistema operativo Android 12 già in azione, probabilmente a causa di prove interne al colosso asiatico. Altro indicatore giunge sul modulo Good Lock, dove il registro di modifiche dell’ultimo aggiornamento parla del supporto ad Android 12 per One Hand Operation Plus.

Allo stato attuale, comunque, il brand non ha ancora effettivamente rivelato nulla in merito a One UI 4, perciò non ci resta che attendere dettagli ufficiali nel corso dei prossimi giorni.

Restando nell’universo Samsung, il tablet Galaxy Tab S7 FE è disponibile in Italia con un’offerta speciale di lancio.