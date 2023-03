Samsung: così abbiamo reso Galaxy S23 lo smartphone per eccellenza per i gamer

Con un comunicato stampa giunto da poco in redazione, che pubblichiamo integralmente dopo il salto, Samsung evidenzia - a ridosso della Game Developers Conference - come abbia realizzato con i nuovi Galaxy S23 degli smartphone di riferimento per i gamers da mobile.

Si tratta di un mercato su cui stanno puntando molti dei marchi, che cresce ad un tasso 1,7 volte superiore rispetto al mondo videoludico, e che ha attirato le attenzioni dei principali brand del settore. Samsung con la linea Galaxy S23 ha ottimizzato l’hardware e software e persino i videogiochi grazie alla collaborazione con gli sviluppatori.

Di seguito il comunicato.

Il fulcro della serie Galaxy S23 è la Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Si tratta del chipset più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy e offre ai giocatori un livello di qualità che non troveranno su altri smartphone. Rende la grafica più fluida, con frame rate più stabili. Ed è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai modelli precedenti.

Si tratta di un aspetto sempre più importante, dal momento che i giochi mobile diventano sempre più esigenti. La grafica dei videogiochi per dispositivi mobile si sta avvicinando a quella delle console. I processori devono affrontare maggiori sfide di rendering 3D, un maggior numero di immagini e oggetti in una scena, oltre a frame rate più elevati e risoluzioni sempre maggiori.

Galaxy S23 affronta tutto ciò con estrema fluidità. Samsung ha lavorato insieme a Qualcomm per ottimizzare il chipset per il Galaxy. Quando è iniziato lo sviluppo, la priorità era garantire la compatibilità con le prime GPU, l’affidabilità e l’ottimizzazione delle prestazioni.

Il risultato è una GPU più veloce del 41% circa, progettata per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. La nuova struttura della CPU aumenta inoltre le capacità di elaborazione della serie Galaxy S23 di circa il 30% rispetto alla serie Galaxy S22.

A supporto di tutto questo c’è un’innovazione chiave che potenzia la nostra missione di gioco: la camera di raffreddamento a vapore di Galaxy. Un chipset surriscaldato può essere costretto a limitare le prestazioni per proteggere l’utente e il dispositivo. Ciò provoca una riduzione delle prestazioni dei giochi, come ad esempio cali di frame rate. La camera di raffreddamento a vapore, più grande nel Galaxy S23 Ultra e introdotta nei modelli S23+ e S23, rafforza le prestazioni di gioco dissipando il calore.

Tutti questi progressi contribuiscono a risolvere una delle ultime sfide del gaming: il gaming multipiattaforma. Questo avviene quando le versioni mobile, console e desktop di un gioco devono condividere i dati tra i vari dispositivi. Questo comporta un carico di CPU e GPU superiore a quello dei videogiochi tradizionali, che è molto complesso da gestire. Una buona gestione delle risorse è fondamentale, così come la capacità di bilanciare prestazioni e potenza.

Rendere il futuro del gaming più mobile

Per eccellere nella gestione di carichi di lavoro sempre più impegnativi, uno smartphone ha bisogno di hardware e software eccellenti e di un’ottimizzazione mirata per ottenere il massimo da entrambi.

Galaxy S23 offre la grafica mobile più veloce di qualsiasi altro dispositivo Galaxy. Ma soprattutto, è in grado di sostenere prestazioni di gioco intense per periodi di tempo più lunghi rispetto alla serie S precedente. Questo era uno dei maggiori divari tra il gaming statico e quello mobile, e Galaxy lo sta colmando.

La piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen 2 per Galaxy è inoltre progettata per supportare nuove tecnologie come il ray tracing. In grado di gestire effetti di fonti luminose come ombre e riflessi, la serie Galaxy S23 potrebbe essere la prima piattaforma per gli sviluppatori di giochi ad applicare gli effetti di ray tracing ai giochi mobile mainstream. Ma Samsung non è solo all’avanguardia nel settore. Gli ingegneri stanno già lavorando a ulteriori progressi per il futuro, in modo che gli smartphone Galaxy possano gestire effetti ancora più complessi.

Mentre molti smartphone sono in grado di riprodurre bene i videogiochi in movimento, Galaxy sta puntando a qualcosa di straordinario. Qualcosa di simile alla serie Galaxy S23. O, come ci piace pensare, lo smartphone per videogiocatori definitivo, che continuerà a migliorare.