Samsung: riaprono i centri d'assistenza italiani, con tanti nuovi servizi

Samsung annuncia la riapertura della propria rete di oltre 300 centri assistenza sul territorio italiano, dopo la Fase 1 dell’emergenza, durante la quale il Servizio Clienti di Samsung aveva potenziato i servizi da remoto e con ritiro/consegna a domicilio per garantire la continuità dell’assistenza.

Riaprono le porte anche i 14 Samsung Customer Service (nelle città di Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Salerno, Avellino, Venezia/Mestre, Varese, Roma e Brescia) del brand, aggiungendo ai consueti servizi, come Ora Samsung, la riparazione veloce degli smartphone entro un’ora, una serie di soluzioni per garantire la sicurezza di clienti e collaboratori.

Per una ripartenza responsabile ed in piena sicurezza, i Samsung Customer Service offrono nuovi servizi studiati per eliminare le code, agevolare il cliente e consentirgli di mantenere il distanziamento sociale. Chiunque abbia bisogno di eseguire una riparazione su uno smartphone o tablet, potrà usufruire infatti di:

Riparazione su appuntamento: cliccando su www.samsung.it/yourservice, oppure chiamando il call center al numero verde 800-SAMSUNG (726 7864) è possibile prendere appuntamento, per evitare code o assembramenti presso la reception del centro.

Servizio di riconsegna del prodotto riparato: una volta lasciato il prodotto da riparare presso uno dei 14 Samsung Customer Service, è possibile richiedere il servizio di riconsegna a domicilio del prodotto riparato; in poco tempo si riceverà un sms per programmare e personalizzare la consegna del prodotto comodamente e senza bisogno di recarsi ancora al centro.

Igienizzazione dei prodotti: tutti gli smartphone, tablet, TV e robot aspirapolvere riparati dai Samsung Customer Service verranno restituiti completamente igienizzati.

Inoltre, presso i Samsung Customer Service di Milano - via Boni e Roma – via Merulana, è disponibile l’innovativo servizio di Smart Locker: una volta riparato, il prodotto verrà inserito in uno scompartimento dell’apposito locker all’interno del centro; il cliente potrà così ritirarlo in tutta comodità, saltando la coda, semplicemente inserendo nel locker il codice di sblocco ricevuto via email/sms.

Servizio di ritiro e riconsegna a domicilio: rimane attivo il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio dei prodotti da riparare. Chiamando il numero verde è possibile concordarlo gratuitamente.

Il servizio di riparazione su appuntamento, sarà disponibile non solo presso il Samsung Customer Service, ma su tutta la rete italiana di centri assistenza autorizzati, i cui orari di apertura sono consultabili sul sito samsung.com.

Per i danni fuori garanzia agli smartphone Galaxy, come la rottura dello schermo, è sempre attivo inoltre Smart Repair, servizio online con ritiro e riconsegna a domicilio.

Per ricevere consigli, assistenza e indicazioni su tutti i prodotti, il call center Samsung è operativo 7 giorni su 7, dalle 9:00 alle 19:00, chiamando il numero verde 800-SAMSUNG (726 7864).