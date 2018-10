Samsung: la ricarica wireless arriverà anche per gli smartphone di fascia media?

Dopo aver lanciato il top di gamma Galaxy Note 9, un phablet votato interamente alla produttività, Samsung ha fatto una promessa piuttosto importante ai suoi utenti: concentrare gli sforzi nel dotare i terminali di fascia media di nuove feature, che verranno poi eventualmente riviste e potenziate nei flagship.

Un progetto che ha già mosso i primi passi, se si considera la tripla fotocamera di Galaxy A7 2018, anche se la curiosità dei fan in questo ambito è stata totalmente catturata dal quadruplo sensore fotografico che dovrebbe debuttare a breve.

Ben presto però potrebbero esserci ulteriori novità. Stando ad alcuni rumor, riportati dal portale coreano Electronic Times, la gamma Galaxy A, assieme a Galaxy J e molto probabilmente anche Galaxy M, potrà presto contare su un nuovo stand low cost per la ricarica wireless. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 20 dollari, una cifra più che accessibile anche per chi non è disposto a spendere circa 1000 Euro per acquistare un top di gamma.

Al momento Samsung non ha ancora confermato i rumor, anche se le voci riportate da Electronic Times sembrano essere in linea con le dichiarazioni fatte dall'azienda coreana in materia di smartphone di media gamma, e potrebbero quindi essere considerate credibili.