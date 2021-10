Samsung rilascerà One UI 4.0 con Android 12 a dicembre su Galaxy S21?

Verso fine agosto si erano fatte avanti in rete le prime teorie sul lancio di One UI 4.0, o meglio della sua beta per testare Android 12 e l’interfaccia utente firmata Samsung sullo smartphone Galaxy S21. Ebbene, ci sono novità: un moderatore della community ufficiale sudcoreana ha parlato di un possibile rilascio entro dicembre 2021.

Stando a quanto riportato da TizenHelp, infatti, diversi utenti coreani possessori di smartphone della serie top di gamma Galaxy S21 hanno continuato a domandare allo staff quando la One UI 4.0 basata su Android 12 sarebbe approdata nella sua versione stabile. La risposta è giunta alquanto rapidamente, con il moderatore ufficiale della community Galaxy S che afferma quanto segue: “Attualmente, S21 sta sviluppando anche la versione One UI 4 con Android 12 e la situazione sta cambiando, dunque è difficile dare una risposta definitiva. Stiamo collaborando attivamente con gli operatori KT ed è probabile che [One UI 4] arrivi entro dicembre, al massimo”.

Da questa dichiarazione comprendiamo alcuni dettagli fondamentali: innanzitutto, l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde dovrebbe approdare su Samsung Galaxy S21 entro dicembre 2021. Tuttavia, e qui il secondo dettaglio importante, il lancio riguarderà il mercato domestico sudcoreano. Di conseguenza, noi utenti occidentali possiamo aspettarci un rilascio solo in seguito, eventualmente a inizio 2022.

