Samsung rilascia aggiornamento per rimuovere limitatore performance

Non sono neanche passate 24 ore dalla pubblicazione da parte di Samsung dei chiarimenti sul limitatore di performance che i tecnici della società asiatica hanno già rilasciato un aggiornamento per rimuoverlo su smartphone Samsung, tra cui il Galaxy S22. Lanciato in queste ore in Corea del Sud, arriverà anche in Europa e nel resto del mondo.

Su Twitter nella mattinata di oggi, 10 marzo 2022, l’utente GaryeonHan ha pubblicato lo screenshot del suo smartphone Samsung Galaxy mostrando al pubblico internazionale come la società sudcoreana abbia mantenuto la sua parola inserendo pressoché immediatamente l’opzione che consente di rimuovere il limite alle prestazioni di CPU e GPU.

Questa nuova funzionalità arriverà non solamente su Samsung Galaxy S22, bensì su tutti gli smartphone Samsung dotati di One UI 4 con Android 12 in quanto presentano allo stesso modo il Game Optimization Service con annesso limitatore di performance. Al momento l’update non è effettivamente disponibile nel Vecchio Continente o nel resto dell’Occidente; anzi, il rilascio sembra attualmente limitato al mercato domestico. In altre parole, potrebbero essere necessari altri giorni o settimane affinché la piccola patch dedicata arrivi anche da noi.

Se non altro, questa è la conferma che Samsung ha accolto le richieste dell’utenza, avvertendo comunque che non garantirà riparazioni gratuite a coloro che invieranno il proprio smartphone Galaxy all’assistenza tecnica Samsung in caso di problemi causati dal surriscaldamento del dispositivo, generatosi in seguito alla rimozione del limitatore di performance.

