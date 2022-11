Samsung rilascia Android 13 su un altro smartphone di fascia medio-alta

Il mese di novembre si sta rivelando molto importante per i possessori di smartphone Samsung, dato che il gigante sudcoreano sta portando la nuova iterazione del robottino verde su sempre più dispositivi. Android 13 sta arrivando su Galaxy A53 5G, ma è anche prossimo all’approdo su Samsung Galaxy A73 5G.

Come riportato da SamMobile, il rilascio di One UI 5 sul detto smartphone di fascia medio-alta starebbe per avvenire anche in Europa, rendendolo così il terzo modello della gamma Galaxy A a completare il passaggio da Android 12 ad Android 13 con la personalizzazione proprietaria.

Al momento della scrittura della notizia, l'aggiornamento risulta disponibile esclusivamente in Malesia e porta il firmware alla versione A736BXXU2BVK2, dal peso di 2,1 GB e contenente la patch di sicurezza di ottobre 2022. Tra le nuove feature chiave si segnalano elementi di design inediti per widget, personalizzazione avanzata del dispositivo e ottimizzazione per rendere il multitasking molto più veloce. Si trovano, infine, impostazioni aggiuntive specialmente per sicurezza e accessibilità.

Ci vuole tuttavia una precisazione: il Samsung Galaxy A73 5G è uno smartphone che a oggi viene venduto esclusivamente su eBay in Italia, e in Europa la diffusione non è delle migliori. Per tale ragione, l’update potrebbe arrivare nella vostra unità con un leggero ritardo.

Sempre in questo mese, invece, ricordiamo che Android 13 è arrivato su Galaxy S21, S20 e Note 20.