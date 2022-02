Samsung rilascia ennesima conferma: Galaxy Note diventerà 'Galaxy S Ultra'

La conferma della cancellazione della linea Galaxy Note giunta questo mese a quanto pare non è risultata sufficiente ad alcuni utenti affezionatisi, tanto che al portale coreano Dailian la società ha di nuovo commentato la questione durante il Mobile World Congress 2022 di Barcellona ora in corso.

A parlarne è stato lo stesso Roh Tae-moon, leader della divisione smartphone del gigante sudcoreano. Gli è bastata una semplicissima dichiarazione per chiarire il tutto: “Galaxy Note arriverà come Ultra”. La divisione tra le linee Galaxy S e Galaxy Note è pertanto ormai appartenente al passato, dall’ottobre 2011 all’ultima iterazione vista nell’agosto 2020.

Per quanto si tratti della fine di un’era, in realtà si tratta di un cambiamento logico dovuto anche al crescente successo della linea Galaxy Z composta esclusivamente da smartphone pieghevoli “a libro” o “a conchiglia”. Nel tentativo di renderla ulteriormente popolare e scelta alternativa al form factor tipico della telefonia, Samsung ha optato logicamente per la unione della gamma Note alla serie S sotto forma di ‘Ultra’. E a questo proposito, vi reindirizziamo alla recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung però si sta muovendo anche sul segmento laptop: nella giornata di ieri ha infatti presentato ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy Book2 Pro.