Samsung rilascia One UI 4.0 Beta su Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3: a breve in Europa

A metà ottobre si è discusso del possibile lancio di One UI 4.0 a dicembre su Samsung Galaxy S21, con rilascio in occidente verso inizio 2022. A corroborare tali indiscrezioni è il recente rilascio della beta non solo su Galaxy S21, ma anche su Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3, persino nel Vecchio Continente.

Come riportato da SamMobile, il colosso sudcoreano ha rivelato il lancio di One UI 4.0 Beta sugli ultimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, sia nelle versioni associate a operatori telefonici che in quelle unlocked. Gli utenti interessati alla prova dovranno semplicemente accedere all’applicazione Samsung Members, effettuare il log-in con il proprio account Samsung e cliccare sul banner di partecipazione alla beta basata su Android 12. Al momento One UI 4.0 Beta è disponibile in Corea del Sud, ma la società ha specificato che ci si può aspettare il suo approdo anche in Germania, Regno Unito, Stati Uniti e altri Paesi europei.

Le novità le conosciamo già: l’ultima iterazione del robottino verde porta con sé il nuovo design Material You con focus sulla personalizzazione del sistema. Oltretutto, gli utenti godranno di nuove opzioni per la privacy e sicurezza del dispositivo. Nel caso specifico dei possessori di smartphone Samsung si parla, in aggiunta, della rimozione delle pubblicità dalle app stock.

Insomma, tante ottime novità in arrivo per i due smartphone pieghevoli per eccellenza. Quando arriveranno anche su altri dispositivi mobili firmati Samsung? Con ogni probabilità saranno disponibili a partire da inizio 2022, in pianta stabile sui modelli ammiraglia e in beta nella fascia media.