Samsung rilascia One UI 4.0 stabile su Galaxy Z Fold3 e Z Flip3: in arrivo in Italia!

Dopo il debutto della One UI 4.0 Beta avvenuto lo scorso ottobre sugli smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3, finalmente l’aggiornamento stabile di Android 12 approda ufficialmente sui due foldable avviando la nuova stagione della interfaccia utente del colosso sudcoreano: a breve arriverà anche in Italia.

Come ripreso da SamMobile, la patch in questione è attualmente in fase di lancio nel mercato domestico della Corea del Sud, ma anche in Serbia. La versione firmware è la F711BXXU2BUKM e include anche la patch di sicurezza del mese di dicembre 2021, Come spesso accade in questi casi, il rilascio avverrà gradualmente e su mercati selezionati, procedendo in ordine per effettuare anche gli ultimi test prima in Paesi meno importanti, così da arrivare nelle zone di maggiore diffusione dei due foldable in massima sicurezza.

In preparazione all’approdo in Italia, ricordiamo che è possibile verificare la disponibilità dell’aggiornamento alla One UI 4.0 tramite Impostazioni > Aggiornamento software e premendo, infine, su “Scarica e installa” se possibile. Quali sono le novità che porta con sé la patch? Le medesime di Android 12, ovvero il design rinnovato Material You, più funzionalità con focus su privacy e sicurezza, app stock avanzate di casa Google e Samsung e dozzine di feature minori per migliorare le performance e l’estetica del sistema operativo del robottino verde.

Ricordiamo, infine, che non sono solo gli smartphone a ricevere importanti update. Lo scorso dicembre, difatti, anche la gamma Galaxy Watch ha ricevuto un notevole aggiornamento.