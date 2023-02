Samsung rilascia One UI 5.1 su smartphone Galaxy A e Z Fold3

Nonostante i problemi tecnici di One UI 5.1, Samsung sta continuando a diffondere l’aggiornamento senza sosta per assicurare a tutti gli utenti il passaggio più rapido possibile all’ultima versione del sistema operativo. In queste ore, in particolar modo, One UI 5.1 è arrivato su Galaxy A e Galaxy Z Fold3.

L’update in questione, sempre basato su Android 13 ma contenente diverse novità importanti per la personalizzazione e stabilità dei dispositivi mobili, sta approdando con il numero di versione F926BXXU3EWB1 / F926BOXM3EWB1 / F926BXXU3EWB1 su Samsung Galaxy Z Fold3 – a seconda della regione di vendita del foldable – e con un peso pari a circa 1.4 GB.

Tra le novità chiave, in questo caso specifico, troviamo la modalità Expert RAW per l’app Fotocamera, migliorie lato multitasking, più azioni per le routine, modifica degli sfondi avanzata in base alla modalità d’uso dello smartphone, widget meteo migliorati e più funzioni all'interno dell'app Galleria. Non manca, oltretutto, la patch di sicurezza di febbraio 2023.

Al Samsung Galaxy Z Fold3 si aggiungono poi i modelli Samsung Galaxy A73, A53 e A33, che nei prossimi giorni dovrebbero ottenere One UI 5.1 in tutto il Vecchio Continente dopo il lancio in Corea del Sud. Se quindi siete in possesso di uno tra questi smartphone, consigliamo di prestare attenzione alle notifiche di sistema e alla sezione Aggiornamenti nelle Impostazioni.

In tutto questo, Samsung Galaxy A04 sta ricevendo Android 13 con One UI 5.0.