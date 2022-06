Samsung rilascia patch di giugno 2022: gli smartphone che la stanno ricevendo in Italia

Mentre in Italia si assiste al debutto dello smartphone Samsung Galaxy M13, la stessa azienda ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento di giugno 2022 per alcuni suoi dispositivi nell’intero Vecchio Continente. Vediamo assieme la breve lista di smartphone e tablet che stanno ricevendo tale patch in questi giorni.

Tra i prodotti più compatti del portfolio Samsung disponibili in Europa, a vedere per primi la patch di sicurezza di giugno 2022 con bug fix e novità del caso non sono stati i modelli della gamma S22 lanciata a inizio anno, bensì i Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra della generazione precedente. L’aggiornamento OTA è arrivato su tutti e tre gli smartphone con il codice firmware G998BXXU5CVEB; l’approdo anche su Galaxy S22, smartphone pieghevoli della gamma Galaxy Z e altri modelli di fascia medio-alta è previsto nelle prossime settimane.

Sorprendentemente, però, prima ancora di tali smartphone c’è stato il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di giugno su Galaxy Tab S7+ 5G in Italia, Germania, Francia e molti altri paesi europei: se siete in possesso di tale tablet, pertanto, fate attenzione alla disponibilità del firmware T976BXXU2CVE5. Anche in questo caso, come segnalato da SamMobile, le novità principali sono la risoluzione di una dozzina di vulnerabilità di sicurezza e migliorie per la stabilità del sistema operativo.

Intanto online si discute della possibile riduzione nella produzione di smartphone Samsung, presumibilmente decisa dalla stessa società sudcoreana alla luce di inflazione e carenza di componenti chiave.