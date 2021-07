Samsung rilascia la patch di luglio per smartphone Galaxy A41, A52 5G e M51

Mentre i fan attendono il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked, il colosso sudcoreano nel corso di questo mese ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021. Tra i dispositivi che recentemente lo hanno ricevuto ci sono gli smartphone Galaxy A41, A52 5G e M51: ecco tutti i dettagli.

Partiamo da Galaxy A41, il cui aggiornamento firmware ha il codice A415FXXS1CUG1 ed è giunto proprio nelle ultime ore in Russia, paese da cui solitamente ha inizio la diffusione nel resto del mercato europeo. La patch contiene migliorie per la stabilità del dispositivo, assieme ai fix per circa 20 vulnerabilità individuate da Samsung nei mesi precedenti. Nel corso delle prossime settimane dovrebbe giungere anche in Italia.

Samsung Galaxy A52 5G ha ricevuto anch’esso l’update in questione, a partire da paesi come Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia e Ungheria: il codice è A526BXXS1AUG1 e include tutti i rimedi lato sicurezza, sempre assieme a 20 fix per vulnerabilità lato privacy. Data la diffusione di questo aggiornamento specifico, possiamo aspettarci un rilascio più rapido in Italia.

Samsung Galaxy M51, infine, ha iniziato a ottenere la patch in Russia e Ucraina con il numero della versione firmware M515FXXU3CUG1: anche in questo caso si parla dei 20 fix citati sopra e di migliorie per la stabilità dello smartphone. In tutti i casi, per controllare la disponibilità dell’aggiornamento sul vostro rispettivo dispositivo basterà recarsi su Impostazioni > Aggiornamenti di sistema e premere su “Scarica e installa”. Ricordiamo, infine, che il medesimo update è già giunto su Samsung Galaxy S10, S21, S20 FE, S10 Lite, Note 10, Note 20 e Galaxy Fold. Non resta, dunque, che attendere la notifica da parte del proprio smartphone.

Restando nel mondo Samsung, recentemente sono apparsi ulteriori dati riguardo il chip Exynos 2200 con GPU AMD RDNA2.