Samsung rilascia patch di sicurezza febbraio 2022 su Galaxy S20 e Note 20

L’intento di rendere più rapido il rilascio di aggiornamento software in Europa per smartphone Samsung si manifesta già in questi giorni con un impressionante ritmo per dispositivi mobili Galaxy di fascia alta. Senza dare alcun cenno di rallentamenti, arrivano su Galaxy S20 e Galaxy Note 20 le rispettive patch di febbraio 2022.

Grazie ai colleghi di 9to5Google siamo a conoscenza di questo avvio della diffusione sul mercato del Vecchio Continente delle patch di sicurezza del mese appena avviatosi per gli smartphone top di gamma del 2020. Il rilascio graduale avverrà a partire dal Regno Unito per la serie Galaxy S20, mentre Galaxy Note 20 nota un approdo a partire dall’Olanda.

Ecco le versioni firmware interessate:

Galaxy S20: G98xFXXUDEVA9 / G98xBXXUDEVA9

Galaxy S20+: G98xFXXUDEVA9 / G98xBXXUDEVA9

Galaxy S20 Ultra: G98xFXXUDEVA9 / G98xBXXUDEVA9

Galaxy Note 20: N98xxXXU3EVA9

Galaxy Note 20+: N98xxXXU3EVA9

Bisogna notare però che dall’Asia si sta lentamente muovendo verso Occidente anche la serie di patch per i telefoni economici di casa Samsung, a partire dal Galaxy A50s che sta ricevendo in questi giorni il firmware A507FNXXU6DVA2, anch’esso con la patch di sicurezza di febbraio 2022 e i bug fix del caso per migliorare le prestazioni.

Ai lettori italiani possessori di uno o più smartphone tra quelli citati si consiglia di prestare attenzione alle notifiche di sistema che vi verranno mostrate, al fine di scaricare il prima possibile la patch. Altrimenti, basterà controllare la sua disponibilità tramite Impostazioni > Aggiornamento software.

Ricordiamo, in conclusione, che giusto ieri abbiamo visto cosa aspettarsi da Samsung Galaxy S22.