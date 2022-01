Samsung rilascia patch di sicurezza gennaio 2022 su molti smartphone: la lista completa

L’aggiornamento ad Android 12 è arrivato sulla gamma Samsung Galaxy S10 in Italia e su altri smartphone di fascia medio-alta del colosso sudcoreano. Il suo rilascio graduale consente ora agli sviluppatori di rilasciare la patch di sicurezza di gennaio 2022 su tali dispositivi. Ma di quali si tratta? Ecco l’elenco finora confermato.

Stando a quanto riportato nelle ultime settimane da SamMobile e ripreso da AndroidPolice, dalla Malaysia alla Russia sempre più smartphone Samsung stanno ottenendo tale aggiornamento OTA (Over the Air) per offrire la massima sicurezza ai loro possessori. Si tratta di patch dalle dimensioni ridotte, senza particolari novità, prossime a giungere anche in Italia.

Di quali smartphone si parla? Di seguito troverete la lista completa con i rispettivi codici firmware:

Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: G99xBXXU4BULF

Galaxy S21 FE: G990EXXU1BUL5

Galaxy Note10 Lite: N770FXXU8FUL7

Galaxy Note20: N98xFXXS3EULH

Galaxy Note20 5G: N98xBXXS3EULH

Galaxy Note20 Ultra: N986BXXS3EULH

Galaxy A01: A015FXXS5BUL1

Galaxy A51: A515FXXU5EUL3

Galaxy A52s 5G: A528BXXU1BUL7

Galaxy Z Flip3: F711BXXS2BUL8

Galaxy Z Fold3: F926BXXS1BUL8

Galaxy Tab S6 Lite: P615XXS4DUL5

Se siete possessori di uno o più tra questi smartphone, allora potrete già oggi verificare l’eventuale disponibilità della patch tramite Impostazioni > Aggiornamento software. Dovesse rivelarsi ancora indisponibile, allora sarà sufficiente attendere pazientemente qualche giorno in vista del suo rilascio.

À propos di Samsung, pochi giorni fa è diventata la prima azienda al mondo a dimostrare la MRAM.