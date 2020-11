Samsung rilascia l'ultima beta di One UI 3.0 su Galaxy Note 10+, Note 20 e Note 20 Ultra

Se giusto ieri abbiamo visto la possibile lista di smartphone e tablet Samsung in cui arriverà One UI 3.0, la nuova interfaccia utente basata sul sistema operativo Android 11, oggi l’azienda sudcoreana ha pensato di lanciare l’ultima versione beta non solo nei modelli Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, ma anche nel Note 10+ 5G.

Partendo da quest’ultimo, come segnalato anche dai colleghi di SamMobile il firmware beta N976NKSU1ZTK6 è stato ufficialmente rilasciato in Corea del Sud e dovrebbe giungere a breve anche per Galaxy Note 10 pure nel mercato occidentale: fornito con l’ultima patch di sicurezza di novembre 2020, il log delle modifiche sembra veramente lungo ma non dovrebbero esserci tantissime novità. Le feature inedite più importanti in arrivo, del resto, le ha già svelate Samsung stessa.

Passando invece a Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, questo è il terzo firmware beta in arrivo per il phablet del colosso sudcoreano: dal codice N98xxXXU1ZTK7, presenta anch’esso un log delle modifiche decisamente lungo date le numerose correzioni ai bug segnalati nel corso del test. Ovviamente, pure in questo caso verrà fornito assieme all’aggiornamento di sicurezza del mese di novembre.

Non solo, ma Samsung avrebbe pure confermato l’arrivo della stessa beta di One UI 3.0 per la famiglia Galaxy S10 e per Galaxy Z Fold 2, allargando la gamma di prodotti in cui arriverà la nuova interfaccia grafica. Attualmente, dunque, il programma beta risulta disponibile per i possessori di dispositivi Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 e Note 10+ nei seguenti paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, Polonia, Germania, Cina e India. Probabilmente per i clienti italiani e di altri paesi europei non sarà possibile partecipare ad alcuna prova, dunque sarà necessario attendere il rilascio ufficiale comunque atteso per novembre.

Restando nel mondo Samsung, l’azienda ha ufficialmente sorpassato Apple negli Stati Uniti diventando il primo produttore di smartphone del paese con una quota di mercato del 33,7% tra luglio e settembre, contro il 30,2% del colosso di Cupertino.