Samsung rilascia update per Galaxy Watch più vecchi: c'è il sensore di caduta

Samsung pensa anche ai fedeli clienti possessori di smartwatch più datati, anche dopo il rilascio della gamma Galaxy Watch 4. A partire da oggi, 15 novembre 2021, gli utenti interessati potranno godere di un nuovo update lato software che introduce novità importanti come quadranti inediti e il sensore avanzato di caduta.

L’azienda asiatica ha annunciato queste novità per tutti i possessori di Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3:

Il rilevamento avanzato delle cadute è progettato per identificare rapidamente le cadute violente di chi indossa lo smartwatch ed è in movimento. Su Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3 sarà quindi possibile selezionare tra più gradi di sensibilità per il rilevamento delle cadute, anche da fermi, con eventuale invio di notifica SOS a contatti selezionati;

è progettato per identificare rapidamente le cadute violente di chi indossa lo smartwatch ed è in movimento. Su Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3 sarà quindi possibile selezionare tra più gradi di sensibilità per il rilevamento delle cadute, anche da fermi, con eventuale invio di notifica SOS a contatti selezionati; Le Challenge di gruppo ora consentiranno di aggiungere amici e familiari a una sfida di allenamento, “lottando” indirettamente per vedere chi correrà più velocemente o per la distanza maggiore, oppure collaborando per raggiungere un certo traguardo;

ora consentiranno di aggiungere amici e familiari a una sfida di allenamento, “lottando” indirettamente per vedere chi correrà più velocemente o per la distanza maggiore, oppure collaborando per raggiungere un certo traguardo; L’ applicazione Samsung Health Monitor è disponibile in sempre più mercati anche su Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3, dopo il rilascio in altri 42 Paesi;

è disponibile in sempre più mercati anche su Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3, dopo il rilascio in altri 42 Paesi; Arrivano 10 nuovi quadranti per tutti gli smartwatch citati, dopo il lancio avvenuto con Galaxy Watch 4. Tra le opzioni disponibili troviamo Active, Animals, Big Number, Color Duo, Premium Analog e Simple.

La novità più interessante dell’update risulta chiaramente l’introduzione del rilevamento avanzato delle cadute, utilissima per utenti di qualsiasi fascia d’età per chiamare soccorsi in caso di cadute da posizioni più o meno pericolose.

