Samsung, rilasciato Android 14 One UI 6.0: ecco su quali dispositivi

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato tre funzionalità interessanti della One UI 6.0 di Samsung. Oggi, giunge la notizia che Samsung ha iniziato a distribuire la One UI 6.0 basata su Android 14 su alcuni dispositivi.

Secondo quanto riportato dai colleghi di SamMobile, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo l’aggiornamento è disponibile esclusivamente su Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Chiaramente, nel corso delle prossime settimane l’elenco crescerà ed alla lista si aggiungeranno altri dispositivi. Samsung, come anche altri produttori, è solita distribuire gli update in varie fasi per evitare che eventuali bug impattino molte persone.

La disponibilità può essere verificata direttamente dal menù Impostazioni e dal pannello Aggiornamenti software. Il peso stimato è intorno ai 2-3 gigabyte, dal momento che si tratta di un update piuttosto importante: per questo motivo consigliamo di effettuare il download sotto una rete WiFi abbastanza potente e con il dispositivo collegato alla rete elettrica, in quanto evita possibili problemi in fase di aggiornamento. Potrebbe anche essere utile, prima di procedere con il download, effettuare un backup dei dati.

Come sempre, tramite i commenti potete pubblicare qualche feedback sull'aggiornamento, ovviamente qualora doveste averlo installato. Vi aggiorneremo appena l'update arriverà su altri dispositivi.