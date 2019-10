Samsung rimanda gli sconti per i 10 anni del Galaxy. Il sito non ha retto

Come abbiamo avuto modo di riportare, alle 22:00 di ieri avrebbero dovuto prendere il via tre ore di sconti sul sito web di Samsung in occasione dei 10 anni dal lancio del primo dispositivo della linea Galaxy. Tuttavia, a causa dell'elevato traffico, il sito web non ha retto.

Molti utenti, infatti, sia da mobile che da PC nel momento in cui hanno tentato di collegarsi allo shop ufficiale della società coreana si sono ritrovati di fronte una pagina bianca d'errore. Evidentemente nemmeno Samsung si aspettava un riscontro così elevato, ed onde evitare spiacevoli episodi, ha annunciato che la festa è stata rimandata.

In un breve messaggio pubblicato nella sezione dedicata, il colosso asiatico ha voluto rassicurare gli utenti che "la festa non è cancellata ma solo rimandata". "Vi ringraziamo per essere arrivati così numerosi e ci scusiamo per non essere riusciti a festeggiare insieme oggi" continua la breve nota, che invita i visitatori a restare collegati per conoscere data ed ora del prossimo appuntamento.

La Power of 10 Celebration promette fino al 50% di sconti su vari dispositivi della gamma Galaxy, tra cui figurerebbe anche il nuovo Note 10+. Vi terremo aggiornati non appena Samsung annuncerà il nuovo appuntamento per quello che si preannuncia essere un party scoppiettante.