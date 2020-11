Samsung rimanda lo stop alla produzione degli LCD a causa della pandemia

Samsung ha comunicato che a causa della pandemia di Coronavirus è stata costretta a rimandare lo stop alla produzione di pannelli LCD, annunciato lo scorso Aprile e previsto entro fine 2020. La ragione è da ricercare nel fatto che il Covid-19 ha provocato un aumento della domanda di schermi LCD.

Samsung, riporta il sito SamMobile, avrebbe già provveduto ad informare le società collegate, ma sarebbe comunque in contatto con per vedere le apparecchiature entro febbraio 2021, mentre lo stop alla produzione di pannelli LCD avverrà entro marzo del prossimo anno.

Nell'annuncio di inizio 2020, Samsung aveva affermato che la scelta di pensionare gli LCD era legata appunto al crollo della domanda e l'eccesso dell'offerta, ma la pandemia - come avvenuto anche in altri ambiti e settori - ha mischiato le carte in tavola e spinto i dirigenti a tornare sui loro passi e prorogare di qualche mese il ciclo vitale delle linee di produzione.

Resta da capire che tipo di impatto avrà questa decisione sui prossimi risultati trimestrali, ma è altamente probabile che si tratti di un effetto positivo, e sicuramente il management avrà fatto le analisi costi-benefici necessari.

Il compratore definitivo delle apparecchiature sarà annunciato entro febbraio 2021, ad un mese dallo stop alla produzione.