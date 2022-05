Samsung rimane azienda leader smartphone per 2022: Apple e Xiaomi seguono a distanza

Dopo avere pubblicato i dati del mercato smartphone di aprile 2022, Canalys ritorna con una nuova analisi riguardante la quota di mercato dei vari produttori principali per il primo trimestre del 2022: ancora una volta, Samsung mantiene la sua posizione di leadership nel mercato europeo a distanza da Apple e Xiaomi.

Stando ai dati raccolti dagli esperti, un terzo di tutti gli smartphone consegnati nel Vecchio Continente tra gennaio e marzo di quest’anno hanno il logo del gigante sudcoreano, il quale ufficialmente controlla il 35% del mercato dei dispositivi mobili con la spedizione di 14,6 milioni di unità. C’è un calo del 9% rispetto al primo trimestre del 2021, ma è dovuto a una diminuzione generale delle vendite.

Apple segue al secondo posto con una quota del 21% e 8,9 milioni di spedizioni di iPhone, mentre sul gradino più basso del podio si colloca Xiaomi con una quota del 20% e un calo del 22% delle spedizioni rispetto al primo trimestre dello scorso anno. A crescere a dismisura è realme: dagli 0,8 milioni spediti nel Q1 2021 il brand cinese è passato a 2,1 milioni, controllando così il 5% e crescendo su base annuale del 177%. A chiudere la Top 5, dunque, è OPPO con il 4% del mercato.

Runar Bjørhovde, analista di Canalys, ha dichiarato: “La maggior parte del calo in Europa è dovuto al duro colpo di Russia e Ucraina. Le spedizioni nei paesi sono diminuite rispettivamente del 31% e del 51% rispetto al primo trimestre del 2021. Le spedizioni nel resto d'Europa sono diminuite solo del 3,5% su base annua, dimostrando che la domanda rimane intatta. Ma la guerra in corso ha portato l'inflazione a un livello record e la fiducia dei consumatori sta diminuendo. Il vero banco di prova per il mercato degli smartphone arriverà nei prossimi due trimestri; quando l'impatto economico della guerra comincerà a farsi sentire davvero”.

Il collega Ayush Shastry ha aggiunto che i fornitori emergenti stanno crescendo con una velocità interessante, ma i rischi del settore sono ancora molti e le partnership miglioreranno esclusivamente tra diversi mesi, verso novità importanti sul lungo termine.

Nel mentre, altri analisti si aspettano una enorme contrazione del mercato nel 2022.