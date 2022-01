Samsung rimborsa 250 Euro con l'acquisto del proiettore portatile The Freestyle

Sono passate poche settimane da quando Samsung ha presentato il The Freestyle e Samsung ha già lanciato una prima, interessante promozione che permette di ottenere un cashback di 250 Euro.

Come si legge sulla pagina promozionale di Samsung, acquistando il nuovo The Freestyle tra il 20 Gennaio ed il 13 Febbraio 2022 inclusi, e registrandolo sul sito Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna, sarà possibile ricevere una custodia ed un rimborso del valore di 250 Euro a 180 e 45 giorni lavorativi rispettivamente dalla ricezione della mail di convalida.

Il proiettore portatile The Freestyle aveva attirato l'attenzione dei presenti al CES 2022 in quanto è in grado di ruotare fino a 180 gradi grazie al supporto versatile, ma anche per la leggerezza e l'estrema facilità a trasportarlo (pesa solo 830 grammi). Si tratta di un dispositivo versatile, che include anche la correzione trapezoidale e l'auto levelling che gli consentono di regolare lo schermo per ogni superficie e da qualsiasi angolazione. A questo si aggiunge anche l'autofocus che permette di proiettare immagini da ogni angolazioni e con dimensioni fino a 100 pollici.

Tutte le informazioni, incluso il regolamento completo della promozione e le eventuali restrizioni, sono disponibili direttamente nel documento allegato.