Samsung rimborsa fino a 250 euro sull'acquisto di alcuni TV QLED

In aggiunta all'offerta Samsung con protagonista il The Freestyle, il colosso coreano propone anche un'altra offerta che permette di ottenere un rimborso da 250 Euro sull'acquisto di un TV tra quelli promozionati.

Di seguito gli importi:

QE65QN800BTXZT, QE75QN90BATXZT, QE75QN85BATXZT : rimborso pari a € 250,00

: rimborso pari a € 250,00 QE65QN94BATXZT, QE65QN90BATXZT, QE65QN85BATXZT, QE55QN700BTXZT, QE55QN94BATXZT, QE55QN90BATXZT, QE65Q80BATXZT, QE55QN85BATXZT: rimborso da € 150,00

rimborso da € 150,00 QE50QN94BATXZT, QE50QN90BATXZT, QE55Q80BATXZT, QE43QN94BATXZT, QE43QN90BATXZT, QE50Q80BATXZT: rimborso da € 100,00

Come leggiamo direttamente nei termini e condizioni della promozione, ogni prodotto acquistato darà diritto a ricevere un solo rimborso, secondo la scaletta che trovate poco sopra.

Nella pagina ufficiale disponibile sul sito Samsung è indicato che è necessario acquistare uno dei TV in questione fino al 30 Ottobre 2022 incluso e quindi registrarlo su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del prodotto. Samsung, dopo aver esaminato la documentazione e le prove di acquisto, provvederà ad inviare un rimborso fino a 250 euro entro 45 giorni lavorativi dall'email di convalida.

Sono validi anche gli acquisti effettuati sugli store di terze parti al di fuori dell'eShop Samsung, tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, Bytecno, Onlinestore, Ollo, Amazon (ad esclusione del marketplace), Yeppon, VideoGalleryMilano, PasottiStore, SoCool Milano, Must Music, Freeshop, E-Stayon, Supermedia, Dilellashop, Overly, GoPrice, Smeonline e Garman.