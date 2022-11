Samsung rimborsa fino a 300 euro per l'acquisto dello strepitoso S95B OLED

Fondere insieme Quantum Dot e OLED sembrava fantascienza fino a pochi mesi fa, eppure Samsung è riuscita nell'impresa mettendo sul piatto uno dei migliori pannelli per l'Home Entertainment attualmente sulla piazza, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione del Samsung OLED S95B.

Sin dal suo arrivo sul mercato, tantissimi appassionati hanno già orientato la propria preferenza verso queste maestose Smart TV Samsung QD-OLED. Altri, invece, in attesa dell'occasione giusta hanno pazientemente aspettato le prime offerte del periodo autunnale.

Ecco, quindi, cosa bolle in pentola in casa Samsung, che propone un ottimo Cashback fino a 300 euro sui suoi S95B 2022 da 55 e 65 pollici sullo store ufficiale. La promozione prevede l'acquisto al prezzo indicato nel negozio web di Samsung di uno dei modelli OLED promozionati, in una finestra temporale che va dal 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2022 inclusi.

Dopo l'acquisto, si dovrà procedere alla registrazione del pannello su Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna. Nei successivi 45 giorni dalla ricezione dell'email di conferma, infine, si riceverà il rimborso fino a 300 euro, che verrà erogato in questo modo:

100 euro per il QE55S95BATXZT

300 euro per il QE65S95BATXZT

Inoltre, segnaliamo la presenza di uno sconto extra del 10% sul prezzo di listino utilizzando il codice FESTIVAL in fase di acquisto, che renderà ancora più interessante la proposta promozionale del produttore.