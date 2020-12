Samsung rimborsa fino a 350 Euro sull'acquisto di un TV QLED e soundbar

Nuova promozione lanciata da Samsung in occasione del periodo natalizio. Il colosso coreano ha annunciato che acquistando una soundbar ed un TV QLED dal 7 Dicembre 2020 al 31 Gennaio 2021, sarà possibile ottenere un rimborso fino a 350 Euro.

Nello specifico, come leggiamo nella pagina dedicata alla promozione, è necessario acquistare una soundbar serie Q ed un TV QLED con diagonale superiore ai 55 Euro.

Di seguito i modelli di soundbar compatibili:

HW-Q60T/ZF

HW-Q70T/ZF

HW-Q800T/ZF

HW-Q950T/ZF

Questa invece è la lista dei TV QLED che possono concorrere alla promozione:

QE98Q950RBTXZT

QE85Q900RATXZT

QE85Q70TATXZT

QE85Q950TSTXZT

QE82Q70RATXZT

QE82Q950RBTXZT

QE82Q800TATXZT

QE75Q70RATXZT

QE75Q900RATXZT

QE75Q90RATXZT

QE75Q950RBTXZT

QE75Q70TATXZT

QE75Q74TATXZT

QE75Q800TATXZT

QE75Q80TATXZT

QE75Q900TSTXZT

QE75Q90TATXZT

QE75Q950TSTXZT

QE65Q70RATXZT

QE65Q80RATXZT

QE65Q82RATXZT

QE65Q85RATXZT

QE65Q900RATXZT

QE65Q90RATXZT

QE65Q950RBTXZT

QE65Q700TATXZT

QE65Q70TATXZT

QE65Q74TATXZT

QE65Q800TATXZT

QE65Q80TATXZT

QE65Q82TATXZT

QE65Q900TSTXZT

QE65Q90TATXZT

QE65Q950TSTXZT

QE65Q95TATXZT

QE55Q70RATXZT

QE55Q80RATXZT

QE55Q82RATXZT

QE55Q85RATXZT

QE55Q90RATXZT

QE55Q950RBTXZT

QE55Q700TATXZT

QE55Q70TATXZT

QE55Q74TATXZT

QE55Q80TATXZT

QE55Q82TATXZT

QE55Q90TATXZT

QE55Q95TATXZT

Come leggiamo nei termini e condizioni dell'offerta, a far variare l'importo del rimborso è principalmente il modello di soundbar. Acquistando la HW-Q60T/ZF si riceverà un rimborso di 50 Euro, che diventano 150 Euro per chi sceglie la HW-Q70T/ZF, 200 Euro per la HW-Q800T/ZF e 350 Euro per la HW-Q950T/ZF.

L'acquisto deve essere registrato direttamente su Samsung Members entro il 15 Febbraio 2021, inserendo le prove di acquisto richieste ed inserendo l'IBAN che verrà utilizzato da Samsung per effettuare il rimborso secondo i termini prestabiliti.

Consigliamo, per completezza, anche di consultare i termini e condizioni dell'offerta per tutti i dettagli del caso.

Sono compatibili gli acquisti effettuati sullo shop di Samsung, oltre che Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert Online, Comet, Monclick, Eprice, Bytecno, Online Store, Ollo, Amazon ad esclusione del Marketplace e Yeppon.