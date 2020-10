Samsung rimborsa fino a 400 Euro sull'acquisto dei Galaxy per il lancio del Galaxy S20 FE

Pochi giorni la presentazione ufficiale del Galaxy S20 FE, la Fan Edition dello smartphone di Samsung arriva ufficialmente in Italia. Il dispositivo può infatti essere acquistato sullo store ufficiale del produttore oltre che presso tutti i negozi fisici ed online delle principali catene d’elettronica di consumo.

Ma non è tutto, perchè da oggi, fino al 25 Ottobre, collegandosi al sito web di Samsung o accedendo attraverso l’applicazione Samsung Members sarà possibile ottenere un buono sconto fino a 400 Euro sull’acquisto di alcuni prodotti della linea Galaxy.

Il bonus sarà riscattabile entro il 30 Ottobre 2020 inserendo il codice alfanumerico ricevuto prima di concludere l’acquisto sullo shop online o su Samsung.com. In alternativa sarà anche possibile presentare il codice a barre in formato cartaceo o direttamente sullo schermo del proprio dispositivo negli store fisici, che provvederanno a scalare l’importo corrispondente.

Coloro che sceglieranno di acquistare un Galaxy S20, S20+ o S20 FE (sia 4G che 5G), ad esempio, otterranno un bonus di 100 Euro, lo stesso importo ricevuto sull’acquisto di un Galaxy Tab S6 Lite. Se si opta per il Galaxy Note20, Note20 Ultra 5G e Galaxy Tab S7 ed S7+ invece si riceverà un bonus di 200 Euro. Per gli acquisti sui notebook invece il valore sarà a 400 Euro. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.