Samsung rimborsa fino a 500 Euro sull'acquisto di un TV

Nuova interessante promozione lanciata da Samsung sul sito ufficiale. Si chiama "Riaccendi le tue passionI" e propone fino a 500 Euro di rimborso sull'acquisto di un televisore entro il 6 Ottobre 2019.

I prodotti promozionati sono i seguenti:

QE55Q85RATXZT

QE55Q950RBTXZT

QE65Q950RBTXZT

QE75Q950RBTXZT

QE82Q950RBTXZT

QE75Q90RATXZT

QE82Q70RATXZT

QE65Q90RATXZT

QE75Q70RATXZT

QE65Q85RATXZT

QE75Q60RATXZT

QE55Q90RATXZT

UE82RU8000UXZT

Per accedere all'offerta è necessario completare l'acquisto sul sito ufficiale Samsung o in una delle catene che partecipano all'offerta, tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, Eprice (ma non il marketplace), Bytecno, OnlineStore, Ollo, Amazon (senza marketplace) e Yeppon.

Una volta fatto ciò, bisogna registrare il televisore sulla pagina linkata poco sopra entro e non oltre il 21 Ottobre 2019. Amazon provvederà ad effettuare il rimborso (fino a 500 Euro) sul conto corrente indicato sul sito. Inoltre, se si sceglie un TV QLED 8K, gli utenti riceveranno in regalo anche una gift card Chili del valore di 300 Euro.

E' previsto un rimborso da 500€ sui modelli 55Q950R, 65Q950R, 75Q950, 82Q950R, 75Q90R, 82Q70R, 65Q90R, 75Q70R, di 300€ sui modelli 65Q85R, 75Q60R, 55Q90R, 82RU8000 e 200€ sul modello 55Q85R.

Come accaduto in passato, Samsung provvederà a scansionare la prova d'acquisto (fattura o scontrino) e, nel caso in cui non dovesse essere leggibile, potrebbe richiedere una nuova scansione da inviare entro e non oltre i dieci giorni solari dalla ricezione dell'email di verifica.

Maggiori informazioni sono disponibili nel regolamento completo.