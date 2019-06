Samsung rimborsa fino a 500 Euro sull'acquisto di un TV QLED ed una soundbar

Samsung ha annunciato il lancio di una nuova promozione, attiva fino al 4 Agosto 2019, che consente di ottenere un rimborso di massimo 500 Euro sull'acquisto di una soundbar Serie Q ed una TV QLED. Vediamo insieme il funzionamento dell'offerta.

Partecipare è semplice e, come indicato nella pagina Samsung Members, basta acquistare una soundbar Samsung della Serie Q ed un TV QLED 2018 e 2019 pari o superiori ai 55 pollici entro il 4 Agosto, e registrare la soundbar entro il 19 Agosto.

Samsung provvederà ad inviare un rimborso di massimo 500 Euro sulla soundbar entro quarantacinque giorni dalla ricezione della mail di convalida. Gli utenti come sempre dovranno presentare prova d'acquisto con lo scontrino.

La promozione è attiva sul sito web Samsung, ma anche presso le catene Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice, ByTecno, OnlineStore, Ollo ed Amazon (ma non il marketplace).

Rientrano nell'offerta le soundbar HW-Q60R/7F, HWQ70R/ZF ed HW-Q90R/ZF. Per quanto riguarda i televisori, i numeri di modello acquistabili per accedere al rimborso sono i seguenti:

QE85Q900RATXZT

QE82Q950RBTXZT

QE82Q70RATXZT

QE82Q60RATXZT

QE75Q950RBTXZT

QE75Q90RATXZT

QE75Q900RATXZT

QE75Q85RATXZT

QE75Q80RATXZT

QE75Q70RATXZT

QE75Q60RATXZT

QE65Q950RBTXZT

QE65Q90RATXZT

QE65Q900RATXZT

QE65Q85RATXZT

QE65Q80RATXZT

QE65Q70RATXZT

QE65Q64RATXZT

QE65Q60RATXZT

QE55Q950RBTXZT

QE55Q90RATXZT

QE55Q85RATXZT

QE55Q80RATXZT

QE55Q70RATXZT

QE55Q64RATXZT

QE55Q60RATXZT

QE75Q9FNATXZT

QE75Q7FNATXZT

QE75Q6FNATXZT

QE65Q9FNATXZT

QE65Q8FNATXZT

QE65Q8DNATXZT

QE65Q8CNATXZT

QE65Q7FNATXZT

QE65Q6FNATXZT

QE55Q9FNATXZT

QE55Q8FNATXZT

QE55Q8CNATXZT

QE55Q7FNATXZT

QE55Q6FNATXZT

Per tutti i dettagli del caso, e per accedere al regolamento completo, vi rimandiamo al file PDF pubblicato direttamente dal colosso coreano e contenente tutte le informazioni. Ricordiamo invece che per partecipare alla promozione bisogna effettuare la registrazione tramite la pagina ufficiale dell'offerta.