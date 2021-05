Samsung rimborsa 500 Euro sull'acquisto di un TV in vista degli Europei di Calcio

In vista dell'inizio di Euro 2020, l'edizione degli europei di calcio in programma lo scorso anno ma rinviata a causa della pandemia di Coronavirus, Samsung lancia un'interessante promozione che consente di ottenere un rimborso di 500 Euro sull'acquisto di un TV e regala anche il pallone ufficiale della Nazionale Italiana.

Per partecipare alla promozione, valida fino al 16 Giugno 2021, basta acquistare un TV tra quelli presenti in calce e registrarlo su Samsung Members attraverso la pagina dedicata entro il 5 Luglio 2021. Come sempre, l'importo del rimborso varia a seconda del TV scelto, e si articola in questo modo:

QE75QN85AATXZT o QE65QN85AATXZT o QE55QN85AATXZT o QE65Q80AATXZT: € 200,00 (duecento/00);

QE85Q70TATXZT o QE65Q950TSTXZT o QE75Q90TATXZT o QE65Q800TATXZT: € 300,00 (trecento/00);

QE82Q800TATXZT o QE75Q950TSTXZT o QE75Q900TSTXZT o QE75Q800TATXZT: € 500,00 (cinquecento/00).

Sono compatibili gli acquisti effettuati sullo shop di Samsung, ma anche su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, Eprice ad esclusione del marketplace, Bytecno, OnlineStore, Ollo, Amazon ad esclusione del marketplace, Yeppon, VideoGallery Milano, PasottiStore, Socool Milano, MustMusic, e-Stayan, Supermedia e Freeshop.

Tutti i dettagli sulle condizioni ed il regolamento completo dell'iniziativa sono disponibili a questo indirizzo. Vi invitiamo a seguire la procedura descritta e di inviare tutta la documentazione descritta per evitare di incappare in spiacevoli sorprese.