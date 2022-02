Samsung rimborsa 700 Euro acquistando un TV Neo QLED: i modelli interessati

Nuova promozione lanciata da Samsung sul proprio sito web. Fino al prossimo 6 Febbraio 2022, infatti, il colosso coreano permette di ottenere un rimborso di massimo 700 Euro, sotto forma di cashback riconosciuto sull'IBAN indicato.

Di seguito la lista dei modelli interessati:

QE85QN900ATXZT

QE85QN800ATXZT

QE75QN900ATXZT

QE75QN800ATXZT

QE65QN900ATXZT

QE65QN800ATXZT

QE55QN700ATXZT

QE85QN90AATXZT

QE75QN95AATXZT

QE75QN90AATXZT

QE75QN85AATXZT

QE65QN95AATXZT

QE65QN90AATXZT

QE65QN85AATXZT

QE55QN95AATXZT

QE55QN90AATXZT

QE55QN85AATXZT

QE50QN90AATXZT

Sono compatibili gli acquisti effettuati sullo store ufficiale Samsung, ma anche su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice (ad eccezione del marketplace), Bytecno, Onlinestore, Ollo, Amazon (no marketplace), Yeppon, Videogallerymilano, Pasottistore, Socool Milano, Must Music, Freeshop, E-Stayan, Supermedia, Dilellashop, Overly e Soundmachine.

Acquistando i QE85QN900ATXZT; QE85QN800ATXZT; QE75QN900ATXZT, il valore del rimborso sarà pari a 700 Euro, mentre sui QE75QN800ATXZT; QE65QN900ATXZT; QE85QN90AATXZT; QE75QN95AATXZT; QE75QN90AATXZT il rimborso sarà di 500 Euro. Infine, portando a casa i QE65QN800ATXZT; QE55QN700ATXZT; QE75QN85AATXZT; QE65QN95AATXZT; QE65QN90AATXZT; QE65QN85AATXZT; QE55QN95AATXZT; QE55QN90AATXZT; QE55QN85AATXZT; QE50QN90AATXZT si otterrà un rimborso di 300 Euro.

Come avvenuto anche in altre circostanze, è necessario acquistare uno dei TV promozionati entro il 6 Marzo 2022 incluso e registrarlo su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna, seguendo le procedure classiche ed inviando tutta la documentazione richiesta dal produttore, che provvederà ad inviare il rimborso sul conto corrente indicato entro 45 giorni dall'email di validazione.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sulla pagina ufficiale sul sito web di Samsung.