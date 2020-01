Samsung rimborsa fino a 700 Euro sull'acquisto di un TV QLED

Nuova promozione lanciata da Samsung sul sito web ufficiale "Samsung Members". Dalla giornata di ieri, 23 Gennaio 2020, al 9 Febbraio, sarà possibile ottenere un rimborso di massimo 700 Euro sull'acquisto di un nuovo TV QLED in promozione.

Come segnalato nella pagina ufficiale dell'offerta, il funzionamento riprende quello che abbiamo già avuto modo di vedere in altre promozioni simili. Ad acquisto completato, infatti, è necessario registrare il televisore nell'apposito modulo entro il 24 Febbraio 2020, con prova di acquisto ed il proprio codice IBAN. Samsung provvederà ad addebitare l'importo corrispondente al TV acquistato entro 45 giorni lavorativi dall'email di convalida.

Di seguito il valore dell'importo, come indicato nel regolamento ufficiale:

a fronte dell’acquisto di un TV modello QE65Q90RATXZT o QE55Q950RBTXZT , il valore del rimborso sarà pari a € 300,00 (trecento/00);

, il valore del rimborso sarà pari a € 300,00 (trecento/00); a fronte dell’acquisto di un TV modello QE65Q950RBTXZT o QE82Q70RATXZT , il valore del rimborso sarà pari a € 500,00 (cinquecento/00);

, il valore del rimborso sarà pari a € 500,00 (cinquecento/00); a fronte dell’acquisto di un TV modello QE75Q90RATXZT, il valore del rimborso sarà pari a € 700,00 (settecento/00).

Samsung sottolinea anche che la validazione della prova d'acquisto sarà possibile solo se il codice seriale del prodotto e tutti gli altri dati inseriti, sono risultati validi per la partecipazione alla promozione.

Il codice IBAN inserito, inoltre, non deve scadere prima del 31 Dicembre 2020. "Qualora i dati dell’IBAN comunicati in fase di adesione alla Promozione non risultassero corretti, l’utente perderà il diritto al Rimborso. L’IBAN, una volta inserito/comunicato, non è modificabile. Il conto corrente a cui si riferisce l’IBAN deve essere intestato al Destinatario a cui si riferiscono i dati anagrafici".