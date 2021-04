Samsung rimborsa fino a 700 Euro sull'acquisto di un TV QLED fino al 9 Maggio

Come di consueto, il lunedì Samsung è solita lanciare le nuove promozioni per i propri utenti tramite il sito web ufficiale. Questa settimana è disponibile l'offerta "Il futuro a casa tua", che fino al 9 Maggio 2021 permette di ottenere un rimborso fino a 700 Euro sull'acquisto di un TV OLED in promozione.

Per prendere parte alla promozione è necessario acquistare un TV OLED 2020 promozionato entro il 9/5, e quindi registrarlo su Samsung Members entro il 24 Maggio 2021. Il colosso coreano provvederà ad inviare un rimborso di 700 Euro entro 45 giorni dalla ricezione della mail di convalida.

Come sempre, non tutti i modelli danno diritto a 700 Euro di rimborso, ed il tutto si articola su diverse fasce che variano a seconda del TV scelto:

Per i modelli QE55Q700TATXZT, QE75Q70TATXZT il valore del rimborso sarà pari a € 100,00;

Per i modelli QE65Q90TATXZT, QE65Q95TATXZT, QE65Q95TCTXZT il valore del rimborso sarà pari a € 200,00;

Per i modelli QE65Q800TATXZT, QE65Q950TSTXZT, QE75Q80TATXZT, QE75Q90TATXZT, QE85Q70TATXZT il valore del rimborso sarà pari a € 300,00;

Per i modelli QE65Q900TSTXZT, QE75Q800TATXZT il valore del rimborso sarà pari a € 500,00;

Per i modelli QE75Q900TSTXZT, QE75Q950TSTXZT, QE82Q800TATXZT, QE85Q950TSTXZT il valore del rimborso sarà pari a € 700,00.

Come avvenuto anche in altre circostanze, è richiesto l'invio di una prova d'acquisto e della documentazione legata al TV.

Sono compatibili gli acquisti effettuati sullo shop di Samsung, ma anche in catene come Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice, Bytecno, Onlinestore, Ollo, Amazon (ad esclusione del marketplace), Yeppon, Videogallery Milano, Pasotti Store, Socool Milano, MustMusic, Freeshop, E-Stayan e Supermedia.