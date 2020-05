Samsung rimborsa 700 Euro sull'acquisto di un TV QLED: i modelli interessati

Con l'inizio della nuova fase 2, Samsung lancia una nuova promozione battezzata proprio "riparti con Samsung", che permette di ottenere un rimborso di massimo 700 Euro sull'acquisto di un TV QLED. L'offerta sarà attiva fino al 28 Giugno.

Come avvenuto anche in passato, il rimborso avviene a seconda del modello scelto. Di seguito la lista completa dei TV QLED che rientrano nella promozione con il corrispettivo del rimborso:

QE65Q90RATXZT: 300 Euro;

QE55Q950RBTXZT: 300 Euro;

QE65Q950RBTXZT: 500 Euro;

QE82Q70RATXZT: 500 Euro;

QE75Q90RATXZT: 700 Euro.

Come leggiamo nei termini e condizioni dell'offerta, per richiedere il rimborso è necessario compilare l'apposito modulo di registrazione accessibile attraverso la pagina ufficiale del sito Samsung, inserire tutti i dati con la relativa prova d'acquisto (scontrino o fattura) e la foto dell'etichetta contenente il numero seriale, per consentire ai tecnici di controllare il rispetto di tutte le condizioni.

Agli utenti verrà anche richiesto di inserire i dati e le coordinate bancarie su cui si riceverà il rimborso. Samsung sottolinea che "saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti corrente italiani che dovranno restare attivi fino al 31 dicembre 2020".

La validazione della prova d'acquisto avverrà entro 10 giorni dall'invio dell'email di partecipazione alla promozione. Nel caso in cui tutti i dati dovessero essere a posto, Samsung provvederà ad inviare la conferma definitiva.

"Entro 45 giorni lavorativi dalla Email di convalida, al Destinatario sarà riconosciuto il valore del Rimborso mediante bonifico bancario da parte del Soggetto Delegato sulle coordinate bancarie comunicate dal Destinatario in fase di adesione alla Promozione" conclude il rimborso.